 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп о стенограмме разговора с Зеленским: Может, вы ее увидите, а может нет

Трамп о стенограмме разговора с Зеленским: Может, вы ее увидите, а может нет


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп допустил, что стенограмма его телефонного разговора с Владимиром Зеленским может быть обнародована

Об этом он сказал журналистам в Нью-Йорке, сообщает Европейская правда.

"Это была очень хорошая беседа. Надеюсь, вы ее увидите, надеюсь, вы увидите ее в скором времени", - сказал президент США.

Он добавил, что не считает обнародование разговора с лидером иностранного государства большим прецедентом.

Правда, он также отметил: "Может, вы ее (стенограмму) увидите, а может нет. В зависимости от того, что мы хотим сделать".

Он также отметил, что накануне украинское правительство решительно объявило, что "никакого давления не было".

"Я не оказывал на них никакого давления. И знаете почему? Потому что они хотят делать правильные вещи. И они знают о коррупции. И они, наверное, знают, что Джо Байден и его сын коррумпированы. Они, видимо, это знают", - сказал Дональд Трамп.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать