Трамп о стенограмме разговора с Зеленским: Может, вы ее увидите, а может нет

24 сентября, 2019, 17:58

Президент США Дональд Трамп допустил, что стенограмма его телефонного разговора с Владимиром Зеленским может быть обнародована

Об этом он сказал журналистам в Нью-Йорке, сообщает Европейская правда.

"Это была очень хорошая беседа. Надеюсь, вы ее увидите, надеюсь, вы увидите ее в скором времени", - сказал президент США.

Он добавил, что не считает обнародование разговора с лидером иностранного государства большим прецедентом.

Правда, он также отметил: "Может, вы ее (стенограмму) увидите, а может нет. В зависимости от того, что мы хотим сделать".

Он также отметил, что накануне украинское правительство решительно объявило, что "никакого давления не было".

"Я не оказывал на них никакого давления. И знаете почему? Потому что они хотят делать правильные вещи. И они знают о коррупции. И они, наверное, знают, что Джо Байден и его сын коррумпированы. Они, видимо, это знают", - сказал Дональд Трамп.