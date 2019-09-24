Трамп о стенограмме разговора с Зеленским: Может, вы ее увидите, а может нет
Об этом он сказал журналистам в Нью-Йорке, сообщает Европейская правда.
"Это была очень хорошая беседа. Надеюсь, вы ее увидите, надеюсь, вы увидите ее в скором времени", - сказал президент США.
Он добавил, что не считает обнародование разговора с лидером иностранного государства большим прецедентом.
Правда, он также отметил: "Может, вы ее (стенограмму) увидите, а может нет. В зависимости от того, что мы хотим сделать".
Он также отметил, что накануне украинское правительство решительно объявило, что "никакого давления не было".
"Я не оказывал на них никакого давления. И знаете почему? Потому что они хотят делать правильные вещи. И они знают о коррупции. И они, наверное, знают, что Джо Байден и его сын коррумпированы. Они, видимо, это знают", - сказал Дональд Трамп.
- Напомним, 21 сентября Дональд Трамп заявил, что не предъявлял президенту Украины Владимиру Зеленскому требований о расследовании по делу бывшего вице-президента США Джо Байдена.
- 20 сентября президент США Дональд Трамп ответил, что договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына своего главного конкурента на будущих выборах - Джо Байдена.
- Выступая в разгар скандала на CNN, личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и ненароком признал, что действительно требовал у представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена, несмотря на многократные заверения Вашингтона, что никаких таких требований на официальном уровне не было .
- Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США в четверг провел первые закрытые слушания по делу о возможном давления со стороны Трампа на Зеленского, связанного с вероятной требованием открыть в Украине расследование против семьи Байдена.
- Байден, который в настоящее время является основным соперником Трампа среди кандидатов в президенты США на выборах 2020 года, призвал расследовать факты давления Трампа на Зеленского.
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