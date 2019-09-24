 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд ЕС снял с Януковича только прошлогодние санкции, текущие остаются в силе

Суд ЕС снял с Януковича только прошлогодние санкции, текущие остаются в силе

Суд Европейского Союза отменил персональные санкции, продолженные Советом ЕС против экс-президента Виктора Януковича в 2018 году, однако бывший беглый президент продолжает оставаться под действием действующих санкций к марту 2020 года

Об этом говорится в решении суда ЕС общей юрисдикции, сообщает Европейськка правда.

Ранее прессекретар сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против Виктора Януковича за 2018-2019 годы.

В решении суда от 24 сентября говорится, что он отменяет решение Совета ЕС от 5 марта 2018 о продлении санкций в отношении Януковича до марта 2019 года.

Отметим, в июле Суд ЕС уже вынес подобное решение об отмене санкций 2018 года.

В то же время Виктор Янукович продолжает оставаться под действием европейских санкций к марту 2020 года, поскольку соответствующее решение Совета ЕС о продлении санкций в марте 2019 года остаётся в силе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

24 сентября, 2019 вторник

23 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать