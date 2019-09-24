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Espreso.tvОбществоСтиральная машина, WiFi и диваны: депутатскую комнату на железнодорожном вокзале Киева переоборудуют для военных

Стиральная машина, WiFi и диваны: депутатскую комнату на железнодорожном вокзале Киева переоборудуют для военных

Депутатскую комнату на Центральном железнодорожном вокзале Киева переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих

Об этом глава правления УЗ Евгений Кравцов сообщил в Facebook.

Отмечается, что сейчас там идут последние подготовительные работы.

"Зал обустраивают всем необходимым для комфортного пребывания: диванами, телевизором, стиральной машиной, WіFі и камерами хранения. Сделаем библиотеку. Со следующей недели пункт уже будет работать", - рассказал Кравцов.

По его словам, на очереди депутатские залы в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепропетровске: через несколько недель там тоже будут готовы принимать украинских военных.

 

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