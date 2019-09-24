Стиральная машина, WiFi и диваны: депутатскую комнату на железнодорожном вокзале Киева переоборудуют для военных
24 сентября, 2019, 10:14
Депутатскую комнату на Центральном железнодорожном вокзале Киева переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих
Об этом глава правления УЗ Евгений Кравцов сообщил в Facebook.
Отмечается, что сейчас там идут последние подготовительные работы.
"Зал обустраивают всем необходимым для комфортного пребывания: диванами, телевизором, стиральной машиной, WіFі и камерами хранения. Сделаем библиотеку. Со следующей недели пункт уже будет работать", - рассказал Кравцов.
По его словам, на очереди депутатские залы в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепропетровске: через несколько недель там тоже будут готовы принимать украинских военных.
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