Стиральная машина, WiFi и диваны: депутатскую комнату на железнодорожном вокзале Киева переоборудуют для военных

24 сентября, 2019, 10:14

Депутатскую комнату на Центральном железнодорожном вокзале Киева переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих

Об этом глава правления УЗ Евгений Кравцов сообщил в Facebook.

Отмечается, что сейчас там идут последние подготовительные работы.

"Зал обустраивают всем необходимым для комфортного пребывания: диванами, телевизором, стиральной машиной, WіFі и камерами хранения. Сделаем библиотеку. Со следующей недели пункт уже будет работать", - рассказал Кравцов.

По его словам, на очереди депутатские залы в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепропетровске: через несколько недель там тоже будут готовы принимать украинских военных.