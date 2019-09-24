Студентка из города Бердичев выиграла один миллион гривен в "Лото-Забава"

24 сентября, 2019, 10:50

Обычная студентка из города Бердичева по имени Ольга до сих пор не может поверить в выигрыш 1 миллион и что это происходит с ней. Признается: любовь к лотереям она унаследовала от родителей, которые играют в "Лото-Забава" почти с первых тиражей

Тот самый судьбоносный лотерейный билет ей подарил брат, когда она гостила у него в Киеве. Когда же подарок оказался выигрышным, у счастливчиков пропал дар речи!

"На сайте увидели результаты, он говорит: "Смотри, читай". А там написано: "Вы выиграли миллион". "Ну, классно, - говорю, - кто-то выиграл". А он говорит:" Да посмотри на наш билет!". Мы смотрим и понимаем, что номера совпадают", - вспоминает миллионерша "Лото-Забава" Ольга Антонюк.

Вместе с женой своего брата, Оксаной, Оля приехала в студию "Лото-Забава", чтобы получить чек на миллион и сертификат от "Клуба Миллионеров "М.С.Л." на программу "Два дня из жизни миллионера", которая включает множество развлечений. Гости передвигались по столице на белом лимузине, посещали статусные рестораны, отдыхали в SPA-салоне, приняли участие в прямом эфире популярной украинской лотереи, общались во время бранча с ведущими, прошли мастер-класс по приготовлению капкейков. Также для девушек была организована профессиональная фотосессия, во время которой, благодаря известным столичным стилистам и визажистам, они примерили на себя образы настоящих рок-звезд. Но главным для Ольги стало осуществление ее давней мечты - прыгнуть с парашютом.

Миллионом счастливица поделится с братом. "Будет логично, если миллион будет распределен между теми людьми, которые имеют к нему отношение, правильно? Поэтому реализуем маленькие планы семьи Вельмик и себе тоже что-то не забуду приобрести, в какие-то теплые края полечу", - говорит миллионерша "Лото-Забава" Ольга Антонюк.

На выигранном миллионе девушка останавливаться не планирует. Теперь будет играть в "Лото-Забава" чаще и планирует через несколько месяцев приехать за джекпотом - тремя миллионами гривень.

Кстати, в тот же день, когда Ольга получила чек на свой выигрыш, в Украине родился новый, 342-й миллионер «Лото-Забава».