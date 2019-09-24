США не оформила визу российским делегатам от Лаврова, которые должны были ехать на Генассамблею ООН

24 сентября, 2019, 12:18

Посольство США в Москве не дало паспорта с визами десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Об этом пишет российский "Коммерсант".

"Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что ему, его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому и восьми сотрудникам МИД РФ, включая главного переводчика и главу генерального секретариата МИД РФ Сергея Бутина, не выдали визы", - говорится в сообщении.

В РФ это уже успели назвать "беспрецедентной ситуацией".