США не оформила визу российским делегатам от Лаврова, которые должны были ехать на Генассамблею ООН
24 сентября, 2019, 12:18
Посольство США в Москве не дало паспорта с визами десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Об этом пишет российский "Коммерсант".
"Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что ему, его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому и восьми сотрудникам МИД РФ, включая главного переводчика и главу генерального секретариата МИД РФ Сергея Бутина, не выдали визы", - говорится в сообщении.
В РФ это уже успели назвать "беспрецедентной ситуацией".
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