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Espreso.tvОбществоСША не оформила визу российским делегатам от Лаврова, которые должны были ехать на Генассамблею ООН

США не оформила визу российским делегатам от Лаврова, которые должны были ехать на Генассамблею ООН

Посольство США в Москве не дало паспорта с визами десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Об этом пишет российский "Коммерсант".

"Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что ему, его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому и восьми сотрудникам МИД РФ, включая главного переводчика и главу генерального секретариата МИД РФ Сергея Бутина, не выдали визы", - говорится в сообщении.

В РФ это уже успели назвать "беспрецедентной ситуацией".

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