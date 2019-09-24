США направят в Польшу тысячу военных
24 сентября, 2019, 08:35
США направят в Польшу тысячу американских военных, вероятно, с военных баз, расположенных в других европейских странах
Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече в Нью-Йорке с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Радио Свобода.
Лидеры двух стран подписали декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. Документ предусматривает, что в Польшу будут направлены дополнительно 1000 американских военных - по всей вероятности, с военных баз, расположенных в других европейских странах.
Польша за свой счет обязуется создать необходимую инфраструктуру для их размещения. Речь при этом не идет о создании новой военной базы.
- С идеей создания такой базы ранее выступал польский президент, предлагая ей название "Форт Трамп". Сейчас в Польше размещены около 4500 американских военных.
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