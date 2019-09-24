Сейм Литвы будет расследовать связь депутата с дипломатами РФ
Об этом сообщает Европейская правда.
86 членов Сейма проголосовали за парламентское расследование, один высказался против и 12 воздержались.
Комитет должен провести расследование до 1 декабря. Расследование также будет касаться политиков, которые имели контакты с Розовой.
Комитет выяснит, какие решения были приняты депутатами, после ознакомления с информацией о Розовой.
Расследование покажет, были ли эти решения, в том числе по командировкам Розовой, "своевременными и целесообразными для устранения потенциальных рисков, угроз национальной безопасности".
Комитет должен проверить, правильно ли использовалась полученная от Департамента государственной безопасности секретная информация.
В документе Государственного департамента безопасности Литвы ранее было отмечено, что Розова обсуждала с российскими дипломатами вопросы финансовой поддержки альянса русских Литвы.
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