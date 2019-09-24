Сейм Литвы будет расследовать связь депутата с дипломатами РФ

24 сентября, 2019, 21:00

Парламент Литвы поручил Комитету национальной безопасности и обороны расследовать потенциальную угрозу национальной безопасности отношений депутата Ирины Розовой с российскими дипломатами

Об этом сообщает Европейская правда.

86 членов Сейма проголосовали за парламентское расследование, один высказался против и 12 воздержались.

Комитет должен провести расследование до 1 декабря. Расследование также будет касаться политиков, которые имели контакты с Розовой.

Комитет выяснит, какие решения были приняты депутатами, после ознакомления с информацией о Розовой.

Расследование покажет, были ли эти решения, в том числе по командировкам Розовой, "своевременными и целесообразными для устранения потенциальных рисков, угроз национальной безопасности".

Комитет должен проверить, правильно ли использовалась полученная от Департамента государственной безопасности секретная информация.

В документе Государственного департамента безопасности Литвы ранее было отмечено, что Розова обсуждала с российскими дипломатами вопросы финансовой поддержки альянса русских Литвы.