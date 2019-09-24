СБУ проверяет 112 Украина и NewsOne на основания для применения санкций, - СНБО
"Сегодня ряд СМИ обнародовали некорректные информационные сообщения, суть которых сводилась к тому, что "СНБО Украины не будет вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne". Обращаем ваше внимание, что в ответе Аппарата СНБО Украины на запрос ИА "Украинские новости" речь шла о следующем. Предложения Верховной Рады Украины по применению санкций, внесенные Постановлением Верховной Рады Украины от 4 октября 2018 года № 2589-VIII "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", были рассмотрены на заседании СНБО Украины 19 марта 2019 года. СНБО Украины поручил СБУ завершить проверку юридических лиц, перечисленных в приложении 1 к указанному выше Постановлению Верховной Рады Украины относительно деятельности, которая дает основания для применения к ним ограничительных мер, предусмотренных Законом Украины "О санкциях", - говорится в заявлении.
СНБО отмечает, что проверка телеканалов продолжается и призвал СМИ не делать ложных выводов из сообщений государственных органов.
"По состоянию на сегодня СБУ факты, подтверждающие участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлены, однако Служба продолжает работу. СНБО Украины ждет заключение спецслужбы для принятия соответствующего решения. Просим представителей СМИ внимательно относиться к информации, которую предоставляют государственные органы, и не делать ложных и поспешных выводов. Еще раз подчеркиваем - активная работа в этом направлении продолжается", - отметили в СНБО.
- Напомним, телеканал NewsOne обжалует решение Нацсовета по телерадиовещанию о результатах внеплановой проверки канала, согласно которому регулятор решил обратиться в суд о лишении лицензии общества "Новости 24 часа", в который входит NewsOne.
- Ранее советник президента Владимира Зеленского Никита Потураев анонсировал "решения стратегического уровня" по защите информационного пространства Украины.
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