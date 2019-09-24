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Espreso.tvСпортСборную России по футболу могут отстранить от ЧМ-2022 из-за допинга - The Telegraph

Сборную России по футболу могут отстранить от ЧМ-2022 из-за допинга - The Telegraph


фото: REUTERS
Сборной России по футболу грозит отстранение от чемпионата мира 2022 года из-за нового допингового скандала

Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, сборную России, вероятно, не допустят к чемпионату мира в Катаре, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) могут вскоре признать несоответствующим кодексу WADA из-за подделки допинг-проб. Антидопинговым агентством было выявлено расхождение между данными московской лаборатории, переданными Россией экспертам WADA в январе 2019 года, и информацией из базы, имеющейся в распоряжении агентства. WADA дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения нарушений.

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