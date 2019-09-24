С Одесщины в тестовом режиме выехал паром в Румынию
24 сентября, 2019, 14:45
23 сентября в тестовом режиме заработал пункт пропуска "Орловка" для паромного сообщения между поселком Орловка и румынской Исакчи
Об этом сообщает пресс служба ГПСУ.
Первых 20 пассажиров и 3 транспортных средства пропустили через государственную границу пограничники Измаильского отряда.
Отмечается, что оформление лиц и транспортных средств прошло в ранее заявленные временные показатели и без технических задержек.
Полное открытие переправы Орловка - Исакча состоится после окончательной готовности оборудования таможенных и пограничных служб Румынии.
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