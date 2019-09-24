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Espreso.tvОбществоС Одесщины в тестовом режиме выехал паром в Румынию

С Одесщины в тестовом режиме выехал паром в Румынию

23 сентября в тестовом режиме заработал пункт пропуска "Орловка" для паромного сообщения между поселком Орловка и румынской Исакчи

Об этом сообщает пресс служба ГПСУ.

Первых 20 пассажиров и 3 транспортных средства пропустили через государственную границу пограничники Измаильского отряда.

Отмечается, что оформление лиц и транспортных средств прошло в ранее заявленные временные показатели и без технических задержек.

Полное открытие переправы Орловка - Исакча состоится после окончательной готовности оборудования таможенных и пограничных служб Румынии.

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