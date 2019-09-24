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Espreso.tvОбществоРекордный объем газа в хранилищах Украины увеличили еще на миллиард кубометров, - Укртрансгаз

Рекордный объем газа в хранилищах Украины увеличили еще на миллиард кубометров, - Укртрансгаз

Объемы газа в подземных хранилищах превысили 20 млрд кубометров
Об этом сообщает пресс служба ведомства.
 
Уровень 20 млрд кубометров в подземных хранилищах газа называл ориентиром председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Показатели превышают на 5,5 мрлд прошлогодний показатель.
 
Напомним, что Нафтогаз заявил, что Украина обеспечена газом на следующую зиму.
 
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