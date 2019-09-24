Регбисты сборной Самоа напугали россиян боевым танцем

24 сентября, 2019, 17:51

Регбисты сборной Самоа перед матчем Кубка мира против России выполнили традиционный боевой танец хака

Об этом сообщает официальный twitter Кубка мира по регби.

Сборная Самоа одержала убедительную победу над командой России со счетом 34:9 и возглавила турнирную таблицу группы А.

Хака - это ритуальный танец новозеландского коренного народа маори. Особую популярность он получил после того, как его начала исполнять сборная Новой Зеландии.