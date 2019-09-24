"Я за вступление в НАТО", - нардеп от "Слуги народа" Верещук о евроатлантической интеграции

24 сентября, 2019, 23:02

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая в интервью "112 Украина" заявила о членстве в НАТО Украины "нельзя идти туда, где нас не ждут", заявила, что поддерживает евроатлантический вектор

Об этом Верещук заявила в эфире программы "Вердикт" на канале Еспресо.TV .

"Я за вступление Украины в НАТО, я за вступление Украины в ЕС. У нас есть четко закреплен партийный, фракционный, всей властью четкий евроантлатичний курс", - сказала Верещук.

Нардеп также обвинила в общественном резонансе, вызванном ее интервью, врагов, политических оппонентов и российские каналы.

"Эти все инсинуации или манипуляции, которые ищут наши враги, а используют политические оппоненты в Украине, должны вас не удивлять. Идет война, а Россия использует нашу слабость, нашу несостоятельность. Я выступаю за тесное сотрудничество с США, особым партнером вне НАТО, чтобы мы наполнили новым содержанием Хартию "Украина-США", - добавила Верещук.

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Ирина Верещук является председателем подкомитета по государственной безопасности и обороне парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.