"Я за вступление в НАТО", - нардеп от "Слуги народа" Верещук о евроатлантической интеграции
Об этом Верещук заявила в эфире программы "Вердикт" на канале Еспресо.TV .
"Я за вступление Украины в НАТО, я за вступление Украины в ЕС. У нас есть четко закреплен партийный, фракционный, всей властью четкий евроантлатичний курс", - сказала Верещук.
Нардеп также обвинила в общественном резонансе, вызванном ее интервью, врагов, политических оппонентов и российские каналы.
"Эти все инсинуации или манипуляции, которые ищут наши враги, а используют политические оппоненты в Украине, должны вас не удивлять. Идет война, а Россия использует нашу слабость, нашу несостоятельность. Я выступаю за тесное сотрудничество с США, особым партнером вне НАТО, чтобы мы наполнили новым содержанием Хартию "Украина-США", - добавила Верещук.
Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Ирина Верещук является председателем подкомитета по государственной безопасности и обороне парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
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