"Выглядит счастливой": Трамп прокомментировал эмоциональное выступление Греты Тунберг на саммите ООН

24 сентября, 2019, 15:14

Президент США публично прокомментировал выступление 16-летней шведской климатической активистки Греты Тунберг, которая выступила с жесткой речью против мировых политиков

Об этом говорится на официальной странице Трампа в Twitter, где он опубликовал видео выступления шведской школьницы на климатическом саммите ООН

"Она выглядит как очень счастлива молодая девушка, которая надеется на светлое и прекрасное будущее. Так приятно видеть", - прокомментировал гневный выступление Греты американский президент.

Как известно, Грета Тунберг в своем обращении не называла Трампа или каких-либо других мировых лидеров, она говорила о них в целом.

Девушка заявила следующее: "Взгляд всех будущих поколений сосредоточился на вас. И если вы решите подвести нас, я скажу: мы никогда вам не простим. Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы разрушаются. Мы находимся в начале массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о вечном экономическом росте".