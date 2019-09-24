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Espreso.tvОбщество"Природа нам отомстит": Генсек ООН призвал к решительным действиям в борьбе с климатическим кризисом

"Природа нам отомстит": Генсек ООН призвал к решительным действиям в борьбе с климатическим кризисом

Для борьбы с климатическим кризисом миру придется изменить структуру экономик и многие сферы общественной жизни

Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, передает Громадское.

"Если прямо сейчас мы не изменим свой образ жизни, то под угрозой окажется сама наша жизнь", - подчеркнул он.

"Природа в гневе. И мы сильно ошибаемся, если думаем, что сможем ее обмануть. Потому что природа нам отомстит", - отметил он.

"Нынешнее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений, ледники тают, поднимается уровень моря, океан окисляется и теряет способность поглощать углекислый газ. Засухи, пожары, ураганы и наводнения становятся все более разрушительными", - сказал генсек ООН.

Он призвал к решительным действиям. В частности, среди самых насущных мер: сокращение эмиссий парниковых газов, прекращение субсидирования энергодобывающей промышленности, переход на возобновляемые источники энергии и введение налога на углероды:

"Этот саммит - это не саммит разговоров. Разговоров было уже достаточно. Это - не саммит переговоров - с природой нельзя договориться. Это - саммит действий. С самого начала я говорил, для "билета" на саммит недостаточно заготовленной речи, нам нужны конкретные действия", - добавил Генсек.

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