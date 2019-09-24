"От заморозков до +23" - многообразие погоды от Натальи Диденко

Об этом сказала Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

Сегодня и завтра теплая погода - до +18...+22 градусов.

Следующей ночью на севере и на востоке, и на Черкасщине и Полтавщине заморозки не только на почве, но и в воздухе.

Дожди в четверг на западе, в центре и на севере.

Прогноз на вторник, 23 сентября:

Запад: ясно, тепло, без осадков, +17...+22 градусов.

Север: сухая погода, заморозки 0...-3 градуса, днем +10...+14 градусов.

Восток без осадков, солнце, но холодно, ночью - заморозки, днем - +11...+14 градусов.

Центр: сухая, солнечная погода, +13...+18 градусов.

Юг: много солнца, +20...+23 градуса. В Крыму до +22.

В Киеве -заморозки 0...-3, ночью 0...+3, днем +12...+13 градусов, сухая солнечная погода.