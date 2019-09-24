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Espreso.tvОбщество"От заморозков до +23" - многообразие погоды от Натальи Диденко

"От заморозков до +23" - многообразие погоды от Натальи Диденко

Примерный температурный расклад в пределах 12-23 градусов тепла днем в течение недели

Об этом сказала Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

Сегодня и завтра теплая погода - до +18...+22 градусов.
 
Следующей ночью на севере и на востоке, и на Черкасщине и Полтавщине заморозки не только на почве, но и в воздухе.
 
Дожди в четверг на западе, в центре и на севере.
Прогноз на вторник, 23 сентября:
Запад: ясно, тепло, без осадков, +17...+22 градусов.
Север: сухая погода, заморозки 0...-3 градуса, днем +10...+14 градусов.
Восток без осадков, солнце, но холодно, ночью - заморозки, днем - +11...+14 градусов.
Центр: сухая, солнечная погода, +13...+18 градусов.
Юг: много солнца, +20...+23 градуса. В Крыму до +22.
 
В Киеве -заморозки 0...-3, ночью 0...+3, днем +12...+13 градусов, сухая солнечная погода.
 
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