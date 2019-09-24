"От заморозков до +23" - многообразие погоды от Натальи Диденко
24 сентября, 2019, 07:04
Примерный температурный расклад в пределах 12-23 градусов тепла днем в течение недели
Об этом сказала Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .
Сегодня и завтра теплая погода - до +18...+22 градусов.
Следующей ночью на севере и на востоке, и на Черкасщине и Полтавщине заморозки не только на почве, но и в воздухе.
Дожди в четверг на западе, в центре и на севере.
Прогноз на вторник, 23 сентября:
Запад: ясно, тепло, без осадков, +17...+22 градусов.
Север: сухая погода, заморозки 0...-3 градуса, днем +10...+14 градусов.
Восток без осадков, солнце, но холодно, ночью - заморозки, днем - +11...+14 градусов.
Центр: сухая, солнечная погода, +13...+18 градусов.
Юг: много солнца, +20...+23 градуса. В Крыму до +22.
В Киеве -заморозки 0...-3, ночью 0...+3, днем +12...+13 градусов, сухая солнечная погода.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!