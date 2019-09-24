"Не писал заявление и не собираюсь": заместитель Кличко Давтян отрицает свое увольнение
24 сентября, 2019, 09:54
Заместитель главы Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян заявил, что не писал заявление об увольнении с должности
Об этом он написал в Facebook.
"Господин Кличко на пресс конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА. По этическим соображениям критиковать не буду. Скажу только, что заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей", - говорится в сообщении Давтяна.
Напомним, 23 сентября во время пресс конференции Кличко сообщил об увольнении двух своих заместителей и назначении Максима Бахматова своим советником.
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