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Espreso.tvОбщество"Не писал заявление и не собираюсь": заместитель Кличко Давтян отрицает свое увольнение

"Не писал заявление и не собираюсь": заместитель Кличко Давтян отрицает свое увольнение

Заместитель главы Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян заявил, что не писал заявление об увольнении с должности

Об этом он написал в Facebook.

"Господин Кличко на пресс конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА. По этическим соображениям критиковать не буду. Скажу только, что заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей", - говорится в сообщении Давтяна.

Напомним, 23 сентября во время пресс конференции Кличко сообщил об увольнении двух своих заместителей и назначении Максима Бахматова своим советником.

 

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