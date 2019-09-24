"Чтобы победить врага, не обязательно его уничтожать": Сенцов объяснил, почему подписал книгу для Шария

24 сентября, 2019, 12:51

Украинский режиссер и писатель Олег Сенцов во время презентации во Львове своей книги "Маркетер" подписал один экземпляр для пророссийского блогера Анатолия Шария

Об этом он написал в Facebook.

"В конце (презентации книги, - ред.) состоялась полуторачасовая автограф-сессия, где я подписывал книги и фотографировался со всеми желающими. Последним подошел какой-то парень и спросил, смогу ли я подписать один экземпляр для Шария. Ему не отказали. Я прекрасно понимаю, кем является Анатолий Шарий, и никаких иллюзий в отношении него не имею. Я не боюсь ни пропагандистов, ни провокаторов. И тем более не боюсь сердитых комментаторов, которым нужен только повод повозмущаться", - говорится в сообщении Сенцова.

Также писатель процитировал китайского стратега и мыслителя Сунь-цзы: "Чтобы победить врага, вовсе не обязательно его уничтожать".