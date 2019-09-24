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Espreso.tvОбществоПульс был 40: Сенцов рассказал о голодовке

Пульс был 40: Сенцов рассказал о голодовке

Украинский режиссер Олег Сенцов во время 145 дней голодания в российской тюрьме начал разбираться в здоровье

Об этом он рассказал в интервью Крим.Реалии

Сенцова предупреждали, что последствия голодания будут необратимыми.

"Все, тьфу-тьфу-тьфу, закончилось хорошо. За эти 145 дней я начал хорошо разбираться в здоровье, в здоровье людей, которые умирают. Пульс 40 был, и все это было очень грустно. Все данные были очень плохие . Пытался контролировать то, что происходит. Но под конец я уже ничего не контролировал: последний месяц я уже ничего не понимал, был как в тумане", - рассказал он.

По его словам, врачи больницы Феофания не нашли у него существенных проблем со здоровьем, кроме увеличенной печени.

"Печень по-прежнему немного увеличена. Но ничего страшного", - добавил Сенцов.

Напомним, в мае 2018 г. Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, содержащихся в РФ.

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