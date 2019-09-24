Прогноз погоды на среду: заморозки, местами дожди и до +22
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко
Отмечается, что дожди завтра вечером достигнут Винницкой и Житомирской области.
Ближайшей ночью заморозки ожидаются на севере и востоке Украины, на остальной территории + 4 + 9 градусов, на юге до 13 градусов.
Днем в среду предполагается + 14 + 18 градусов, на северо-востоке + 10 + 14 градусов, на юге и местами на Западе + 15 + 22 градуса.
В Киеве среда еще побудет без осадков. Ближайшей ночью + 3 + 5 градусов, в окрестностях города местами заморозки 0-2 градуса, днем около +15 градусов.
В четверг, 26 сентября, в Киеве появятся дожди и похолодает днем до +12 градусов.
"Чтобы не завершать на слезливой дождевой ноте, скажу, что в выходные ожидается потепление", - сообщила Диденко.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!