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Espreso.tvОбществоПрогноз погоды на среду: заморозки, местами дожди и до +22

Прогноз погоды на среду: заморозки, местами дожди и до +22

В среду, 25 сентября, в большинстве областей Украины еще удержится сухая погода, однако в западных областях придет атмосферный фронт, который принесет дожди

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко

Отмечается, что дожди завтра вечером достигнут Винницкой и Житомирской области.

Ближайшей ночью заморозки ожидаются на севере и востоке Украины, на остальной территории + 4 + 9 градусов, на юге до 13 градусов.
Днем в среду предполагается + 14 + 18 градусов, на северо-востоке + 10 + 14 градусов, на юге и местами на Западе + 15 + 22 градуса.

В Киеве среда еще побудет без осадков. Ближайшей ночью + 3 + 5 градусов, в окрестностях города местами заморозки 0-2 градуса, днем около +15 градусов.

В четверг, 26 сентября, в Киеве появятся дожди и похолодает днем до +12 градусов.

"Чтобы не завершать на слезливой дождевой ноте, скажу, что в выходные ожидается потепление", - сообщила Диденко.

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