 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПредседатель Укравтодора Новак написал заявление об увольнении

Председатель Укравтодора Новак написал заявление об увольнении


фото: kmu.gov.ua
Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке
Об этом сообщает пресс служба ведомства.
 
"Еще несколько недель назад, в связи с окончанием 3-летней каденции, новым предложением, котороеполучил, и личными планами, я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора," -заявил Новак.
 
Он добавил, что не знает другой страны в мире, где за такое короткое время была бы столь успешно реформирована дорожная отрасль.
 
"Всего за три года мы создали стабильный источник финансирования (Дорожный фонд) и провели децентрализацию дорог, улучшили использования существующих кредитных линий от МФО. Эти шаги увеличили доверие международных финансовых институтов к Украине, свидетельством чего является получение новой кредитной линии минимум на 900 млн евро и получение первого в истории Украины грант от ЕС на строительство дорог, открыло возможность привлекать такую помощь в дальнейшем", - сообщил он.
 
В "Укравтодоре" отметили, что с 2016 по 2018 год в Украине отремонтировали 6800 километров дорог государственного и местного значения.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать