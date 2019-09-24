Председатель Укравтодора Новак написал заявление об увольнении
24 сентября, 2019, 18:03
Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке
Об этом сообщает пресс служба ведомства.
"Еще несколько недель назад, в связи с окончанием 3-летней каденции, новым предложением, котороеполучил, и личными планами, я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора," -заявил Новак.
Он добавил, что не знает другой страны в мире, где за такое короткое время была бы столь успешно реформирована дорожная отрасль.
"Всего за три года мы создали стабильный источник финансирования (Дорожный фонд) и провели децентрализацию дорог, улучшили использования существующих кредитных линий от МФО. Эти шаги увеличили доверие международных финансовых институтов к Украине, свидетельством чего является получение новой кредитной линии минимум на 900 млн евро и получение первого в истории Украины грант от ЕС на строительство дорог, открыло возможность привлекать такую помощь в дальнейшем", - сообщил он.
В "Укравтодоре" отметили, что с 2016 по 2018 год в Украине отремонтировали 6800 километров дорог государственного и местного значения.
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