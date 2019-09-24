Появился трейлер фильма о Голодоморе "Цена правды"
24 сентября, 2019, 15:57
Премьера исторического трейлера в Украине состоится 28 ноября 2019 года
Трейлер опубликовал Film.ua на YouTube канале.
"Цена правды" - фильм польского режиссера Агнешки Холланд. Картина рассказывает историю уэльского журналиста Гарета Джонса, который сообщил миру о Голодоморе в Советской Украине, который в 1932-1933 годах убил миллионы людей.
Мировая премьера ленты под названием "Mr. Jones" состоялась на 69-м Берлинском кинофестивале, а недавно фильм попал в лонг-лист премии Европейской киноакадемии. Уже 28-го ноября "Цена правды" выйдет в широкий украинский кинопрокат.
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