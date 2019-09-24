Под Киевом произошло ДТП с участием шести машин, видимость на дороге упала почти до нуля
Как удалось узнать Вартовым Еспресо, в легковушку Daewoo Nexia на достаточно большой скорости врезался грузовой автомобиль DAF с прицепом, также были повреждены Opel Astra, Volkswagen и две ГАЗели.
Как рассказал водитель автомобиля ГАЗель, из-за пожара, произошедшего неподалеку, видимость на дороге упала почти до нуля - видно было только на каких-то пару метров.
Водитель остановился, потому что перед ним остановилась ГАЗель белого цвета и в это время услышал мощный удар, а затем его машину отбросило вперед на ГАЗель, стоявшую впереди. Когда он вышел из своей машины, увидел несколько разбитых машин и мужчину, который оказался пассажиром Daewoo Nexia. Он кричал, что в ДЭУ зажало водителя. Неравнодушные свидетели бросились освобождать зажатого человека. Через некоторое время его удалось деблокировать и передать медикам.
К сожалению, медики оказались бессильны - мужчина на вид около 30 лет умер. Другие участники дорожного происшествия серьезных травм не получили.
Отметим также, что направление движения от Броварского проспекта на броварскую Кольцевую полностью перекрыто, а на Броварском проспекте образовалась многокилометровая пробка.
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