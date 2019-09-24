Оккупанты 9 раз обстреляли Объединенные силы: один боец погиб, один - ранен
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы обстреляли украинские укрепления у Красногоровки с направления Старомихайловка из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Марьинки с направления Трудовской - из автоматического гранатомета, снайперского и стрелкового оружия, вблизи Павлополя с направления Украинского - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли Объединенные силы под Майским с направления Доломитное из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, у Крымского с направления Донецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Новолуганского с направления Доломитного - из гранатометов различных систем, вблизи Троицкого с направления Калиновой - из стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один - получил ранение.
- Напомним, ранее Винницкая облгосадминистрация сообщила, что погибший 24 сентября на Донбассе боец ООС - 27 летний Андрей Сторожук из Винницкой области. Он погиб от пули российского снайпера.
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