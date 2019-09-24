 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОбострение на Донбассе: 24 обстрела, ранены двое военных

Обострение на Донбассе: 24 обстрела, ранены двое военных

23 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

За минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Противник, нарушая Минские соглашения, четыре раза обстрелял участок разведения №3 в районе Богдановки из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 11 обстрелов.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 сентября, 2019 вторник

23 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

24 сентября, 2019 вторник

23 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать