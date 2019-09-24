Обострение на Донбассе: 24 обстрела, ранены двое военных

24 сентября, 2019, 07:17

23 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

За минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Противник, нарушая Минские соглашения, четыре раза обстрелял участок разведения №3 в районе Богдановки из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 11 обстрелов.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.