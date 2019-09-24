Новые больницы и школы: Данилюк хочет, чтобы Донбасс стал "лицом" реформ

24 сентября, 2019, 11:48

Секретарь СНБО Александр Данилюк предлагает новую концепцию развития восточных регионов

Об этом он рассказал в интервью газете EL Pais, передает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что город Мариуполь находится близко к линии фронта, на территории, "где проживает большое количество внутренне перемещенных лиц, также есть малый и средний бизнес, который недостаточно развит, потому что у людей мало денег".

"Кроме того, существует влияние России, которая создает постоянное чувство угрозы", - добавляет он.

Поэтому секретарь СНБО предлагает "новую концепцию" развития восточных регионов. На Востоке, по его словам, должны заработать "новые больницы и новые школы, чтобы Донбасс стал "лицом" реформ в медицине и образовании.

"Мы также должны создать условия для развития бизнеса, разработав соответствующий пакет мер по стимулированию малого и среднего бизнеса, прежде всего, создать инфраструктуру и построить дороги, перенести туда "колл-центры" как часть решения", - пояснил он.

Данилюк также рассчитывает на участие международных организаций, таких как Всемирный банк с его структурами, кроме того, он считает нужным привлекать и местные бюджеты.