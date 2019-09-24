 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНе смог объяснить свой поступок: в Тернополе пенсионер дважды "минировал" отдел полиции

Не смог объяснить свой поступок: в Тернополе пенсионер дважды "минировал" отдел полиции

В Тернополе полицейские установили человека, который дважды сообщал о ложном заминировании отдела полиции

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

Злоумышленник дважды звонил в Тернопольский отдела полиции и сообщал о заминировании здания. В обоих случаях информация не подтвердилась.

Как отмечается, впервые злоумышленник позвонил в полицию около двух недель назад. Сообщил, что в Тернопольском отделе полиции заложена взрывчатка. Специалисты обследовали здание, однако взрывного устройства не нашли.

Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 60-летний житель областного центра. Объяснить свой поступок пенсионер не смог. В отношении него полицейские составили админпротокол по статье 183 КУоАП - заведомо ложный вызов специальных служб.

20 сентября мужчина снова позвонил в полицию и снова сообщил ложную информацию о минировании.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (ч. 1 ст. 296 УК). Продолжается досудебное расследование.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

24 сентября, 2019 вторник

23 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать