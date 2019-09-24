Не смог объяснить свой поступок: в Тернополе пенсионер дважды "минировал" отдел полиции

24 сентября, 2019, 10:13

В Тернополе полицейские установили человека, который дважды сообщал о ложном заминировании отдела полиции

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

Злоумышленник дважды звонил в Тернопольский отдела полиции и сообщал о заминировании здания. В обоих случаях информация не подтвердилась.

Как отмечается, впервые злоумышленник позвонил в полицию около двух недель назад. Сообщил, что в Тернопольском отделе полиции заложена взрывчатка. Специалисты обследовали здание, однако взрывного устройства не нашли.

Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 60-летний житель областного центра. Объяснить свой поступок пенсионер не смог. В отношении него полицейские составили админпротокол по статье 183 КУоАП - заведомо ложный вызов специальных служб.

20 сентября мужчина снова позвонил в полицию и снова сообщил ложную информацию о минировании.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (ч. 1 ст. 296 УК). Продолжается досудебное расследование.