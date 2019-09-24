Нафтогаз увеличил прибыль почти в два раза за первые полгода 2019
Об этом говорится в финансовой отчетности государственной компании, передает пресс-служба Нафтогаза.
Там отмечают, что прибыль от транзита газа в первой половине 2019 года существенно выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
"Результат сегмента транзита природного газа за 6 месяцев 2019 г. увеличился с 2,6 млрд грн до 12,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в основном за счет увеличения ставки услуги по транзиту природного газа, увеличения объема транзита и снижения амортизационных расходов в составе себестоимости", - пояснили в Нафтогазе.
В компании отмечают, что в первом полугодии объемы транзита газа через украинскую ГТС выросли на 6%. В целом Украина обеспечила доставку 45,1 млрд кубометров газа в ЕС.
В течение этого времени Нафтогаз целом получил 24,7 млрд гривень прибыли. Большинство прибыли компании принес интегрированный газовый бизнес, в частности доход от добычи и продажи газа. Доходы от транзита стали вторым главным источником прибыли Нафтогаза.
Объем уплаченных Нафтогазом налогов за первые 6 месяцев составил 58,6 млрд грн, или 15,9% всех доходов бюджета Украины.
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Как заявил перед этим директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, украинская ГТС прошла определенную модернизацию и готова обеспечить поставки газа даже при условии, если с 1 января 2020 г. транзита российского газа через территорию Украины не будет.
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В свою очередь, Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 18,7 млрд кубометров газа - самого вісокого уровня запасов в хранилищах за последние 7 лет.
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