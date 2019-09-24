Нафтогаз увеличил прибыль почти в два раза за первые полгода 2019

24 сентября, 2019, 12:38

Прибыль Нафтогаза от транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины за первые 6 месяцев 2019 г. составила 12,5 млрд грн

Об этом говорится в финансовой отчетности государственной компании, передает пресс-служба Нафтогаза.

Там отмечают, что прибыль от транзита газа в первой половине 2019 года существенно выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"Результат сегмента транзита природного газа за 6 месяцев 2019 г. увеличился с 2,6 млрд грн до 12,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в основном за счет увеличения ставки услуги по транзиту природного газа, увеличения объема транзита и снижения амортизационных расходов в составе себестоимости", - пояснили в Нафтогазе.

В компании отмечают, что в первом полугодии объемы транзита газа через украинскую ГТС выросли на 6%. В целом Украина обеспечила доставку 45,1 млрд кубометров газа в ЕС.

В течение этого времени Нафтогаз целом получил 24,7 млрд гривень прибыли. Большинство прибыли компании принес интегрированный газовый бизнес, в частности доход от добычи и продажи газа. Доходы от транзита стали вторым главным источником прибыли Нафтогаза.

Объем уплаченных Нафтогазом налогов за первые 6 месяцев составил 58,6 млрд грн, или 15,9% всех доходов бюджета Украины.