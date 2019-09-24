 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних силНа Донбассе снайпер оккупантов застрелил бойца ООС с Виннитчины

На Донбассе снайпер оккупантов застрелил бойца ООС с Виннитчины

24 сентября, под Марьинкой Донецкой области от снайперской пули погиб старший солдат Андрей Сторожук

Об этом сообщает официальный сайт Винницкой ОГА.

"По официальной информации, погиб Андрей Сторожук во время выполнения боевого задания от выстрела снайпера в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области в зоне проведения ООС. Огнестрельное ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Погибшему было 27 лет, у него остался 2-летний сын.

Бойца похоронят в родном селе Педосы Хмельницкого района. По предварительной информации, похороны состоятся 26 сентября 2019 года.

В пресс-центре Операции объединенных сил подтвердили смертельное ранение одного бойца, не уточнив подробностей.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать