На Донбассе снайпер оккупантов застрелил бойца ООС с Виннитчины

24 сентября, 2019, 18:59

24 сентября, под Марьинкой Донецкой области от снайперской пули погиб старший солдат Андрей Сторожук

Об этом сообщает официальный сайт Винницкой ОГА.

"По официальной информации, погиб Андрей Сторожук во время выполнения боевого задания от выстрела снайпера в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области в зоне проведения ООС. Огнестрельное ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Погибшему было 27 лет, у него остался 2-летний сын.

Бойца похоронят в родном селе Педосы Хмельницкого района. По предварительной информации, похороны состоятся 26 сентября 2019 года.

В пресс-центре Операции объединенных сил подтвердили смертельное ранение одного бойца, не уточнив подробностей.