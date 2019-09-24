На чемпионате мира велогонщик искупался в огромной луже

24 сентября, 2019, 16:51

Во время гонки на чемпионате мира по велоспорту известный датский спортсмен неожиданно нырнул в воду

Об этом сообщает Eurosport y twitter.

В Йоркшире (Великобритания) проходит молодежный чемпионат мира по велоспорту. Сегодня, во время гонки с раздельным стартом, среди спортсменов U-23 произошел забавный случай.

Гонка проходила под проливным дождем, и на одном из участков трассы образовалась огромная лужа. Датчанин Йохан Прайс-Пейтерсен, который является чемпионом Европы, явно был к этому не готов и буквально нырнул в воду, за что получил немалую популярность в сети.

European Champion Johan Price-Pejtersen makes a splash in the U23 Men 's Individual Time Trial # Yorkshire2019 pic.twitter.com/jAc7yiqRqq - Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 24, 2019