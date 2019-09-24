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Espreso.tvСпортНа чемпионате мира велогонщик искупался в огромной луже

На чемпионате мира велогонщик искупался в огромной луже


фото: twitter
Во время гонки на чемпионате мира по велоспорту известный датский спортсмен неожиданно нырнул в воду

Об этом сообщает Eurosport y twitter.

В Йоркшире (Великобритания) проходит молодежный чемпионат мира по велоспорту. Сегодня, во время гонки с раздельным стартом, среди спортсменов U-23 произошел забавный случай.

Гонка проходила под проливным дождем, и на одном из участков трассы образовалась огромная лужа. Датчанин Йохан Прайс-Пейтерсен, который является чемпионом Европы, явно был к этому не готов и буквально нырнул в воду, за что получил немалую популярность в сети.

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