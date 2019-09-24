Министр экономики заявил о плане немедленного разблокирования большой приватизации
Об этом на Visa Cashless Forum 2019 министр Тимофей Милованов, передает Liga.net .
"Сегодня я разблокирую пять советников большой приватизации Фонда госимущества и подам кандидатуры в правительство", - сказал Милованов.
Он также добавил, что после принятия закона о приватизации список большой приватизации пополнит еще 21 компания.
"Это хорошая возможность для бизнеса принять участие в этом", - отметил министр.
В Фонде госимущества заявляли, что первые продажи объектов большой приватизации возможны уже к концу года, если Кабмин до 30 сентября утвердит инвестиционных советников на уже отобранные предприятия Одесский припортовый завод, угольную компанию "Краснолиманская", Индар, завод "Электротяжмаш", Объединенную горно-химическую компанию.
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