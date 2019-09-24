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Espreso.tvОбществоМинистр экономики заявил о плане немедленного разблокирования большой приватизации

Министр экономики заявил о плане немедленного разблокирования большой приватизации


фото: facebook
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сегодня подаст в Кабинет министров кандидатуры пяти инвестиционных советников для запуска большой приватизации

Об этом на Visa Cashless Forum 2019 министр Тимофей Милованов, передает Liga.net .

"Сегодня я разблокирую пять советников большой приватизации Фонда госимущества и подам кандидатуры в правительство", - сказал Милованов.

Он также добавил, что после принятия закона о приватизации список большой приватизации пополнит еще 21 компания.

"Это хорошая возможность для бизнеса принять участие в этом", - отметил министр.

В Фонде госимущества заявляли, что первые продажи объектов большой приватизации возможны уже к концу года, если Кабмин до 30 сентября утвердит инвестиционных советников на уже отобранные предприятия Одесский припортовый завод, угольную компанию "Краснолиманская", Индар, завод "Электротяжмаш", Объединенную горно-химическую компанию.

 

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