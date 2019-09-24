Министр экономики заявил о плане немедленного разблокирования большой приватизации

24 сентября, 2019, 13:38

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сегодня подаст в Кабинет министров кандидатуры пяти инвестиционных советников для запуска большой приватизации

Об этом на Visa Cashless Forum 2019 министр Тимофей Милованов, передает Liga.net .

"Сегодня я разблокирую пять советников большой приватизации Фонда госимущества и подам кандидатуры в правительство", - сказал Милованов.

Он также добавил, что после принятия закона о приватизации список большой приватизации пополнит еще 21 компания.

"Это хорошая возможность для бизнеса принять участие в этом", - отметил министр.

В Фонде госимущества заявляли, что первые продажи объектов большой приватизации возможны уже к концу года, если Кабмин до 30 сентября утвердит инвестиционных советников на уже отобранные предприятия Одесский припортовый завод, угольную компанию "Краснолиманская", Индар, завод "Электротяжмаш", Объединенную горно-химическую компанию.