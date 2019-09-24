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Espreso.tvОбществоМинистр: цель - скоростной интернет во всех населенных пунктах в течение 3 лет

Министр: цель - скоростной интернет во всех населенных пунктах в течение 3 лет


фото: president.gov.ua
Министерство цифровой трансформации Украины имеет целью обеспечить высокоскоростным интернетом все населенные пункты и социальные объекты в течение 3 лет

Об этом заявил в Facebook вице-премьер, министр в цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Одна из целей министерства - в течение 3 лет все без исключения населенные пункты и их социальные объекты обеспечить высокоскоростным доступом в интернет. Уверен, что это сильно повлияет на темпы развития государства и бизнеса. Доступ к Сети, к информации - открывает новые возможности. Я, как человек, который закончил факультет социологии, даже термин такой придумал - "е-социализация", - написал Федоров.

Министр отметил, что ведомство провело встречу с представителями отрасли, по результатам которой был подписан меморандум и определен формат взаимодействия.

"Сегодня провели продуктивную встречу с теми стейкхолдерами, которые заинтересованы помочь нам получить быстрый результат - реальную карту покрытия интернетом территории страны. Подписали меморандум (ассоциации, международный бизнес, регулятор, профильные депутата). Сейчас 1. Готовим методологию изучения (кейс-стади - максимальное количество методов). 2. Определили формат коммуникации. 3. Есть ответственные", - рассказал глава министерства.

По словам Федорова, ведомство во взаимодействии с представителями отрасли разработают онлайн-карту с реальным покрытием сети и возможностью посмотреть ситуацию с обеспечением интернетом каждого населенного пункта и обратной связью.

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