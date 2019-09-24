Минэкономики готовит к приватизации 800 госпредприятий, - Милованов

24 сентября, 2019, 17:20

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует продать 800 небольших государственных предприятий

Об этом сказал министр развития экономики Тимофей Милованов при Visa Cashless Forum 2019, передает УНИАН.

"Павел Кухта, мой первый заместитель, направил на согласование с примерно 30 органами центральной власти 800 предприятий на приватизацию", - сказал Милованов.