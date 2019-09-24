Львовский облсовет требует отстранить главу областной полиции за разгон акции протеста в Сосновке

24 сентября, 2019, 19:42

Во вторник, 24 сентября, Львовский областной совет принял обращение к президенту, Кабмину, главе МВД и председателю Нацполиции в связи с конфликтом вокруг акции протеста против торговли российским углем

Об этом сообщает пресс-служба Лвивського облсовета.

"Депутаты осудили действия сотрудников правоохранительных органов и обращаются к министру внутренних дел Украины А. Авакову и председателю Нацполиции Украины С. Князеву с требованием немедленно провести служебное расследование по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, установить виновных и привлечь их к ответственности, а также на время расследования отстранить от занимаемой должности начальника Главного управления Нацполиции во Львовской области - начальника криминальной полиции Василия Виконского", - говорится в сообщении.