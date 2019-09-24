Львовский облсовет требует отстранить главу областной полиции за разгон акции протеста в Сосновке
24 сентября, 2019, 19:42
Во вторник, 24 сентября, Львовский областной совет принял обращение к президенту, Кабмину, главе МВД и председателю Нацполиции в связи с конфликтом вокруг акции протеста против торговли российским углем
Об этом сообщает пресс-служба Лвивського облсовета.
"Депутаты осудили действия сотрудников правоохранительных органов и обращаются к министру внутренних дел Украины А. Авакову и председателю Нацполиции Украины С. Князеву с требованием немедленно провести служебное расследование по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, установить виновных и привлечь их к ответственности, а также на время расследования отстранить от занимаемой должности начальника Главного управления Нацполиции во Львовской области - начальника криминальной полиции Василия Виконского", - говорится в сообщении.
- Напомним, 21 сентября Нацполиция разогнала акцию протеста в Сосновке, во время которой активисты блокировали железнодорожные вагоны с российским углем. Среди протестующих были волонтеры, участники АТО, шахтеры и местные жители.
- Ранее, 10 сентября, на железнодорожную станцию Селец-Завоне в Сосновке прибыли 113 вагонов, загруженных российским углем.
- Задержанных во время разгона акции впоследствии отпустили, а глава областной полиции назвал конфликт "политическим".
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