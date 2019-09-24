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Espreso.tvОбществоКлиенты еще одного украинского банка теперь могут пользоваться BankID

Клиенты еще одного украинского банка теперь могут пользоваться BankID


фото: beztabu
К системе BankID Национального банка Украины присоединился "Банк Пивденный"

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Отныне клиенты Банк Пивденный также получили удаленный доступ к финансовым, административным и коммерческим услугам через простую и удобную систему удаленной идентификации BankID НБУ", - говорится в сообщении.

Теперь к этой системе подключені девять банков (Южный, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Идея Банк).

"Еще несколько банков планируют в скором времени присоединиться к BankID НБУ, поэтому ждем расширения количества подключенных банков-участников системы", - добавили в Нацбанке.

 
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