Клиенты еще одного украинского банка теперь могут пользоваться BankID
24 сентября, 2019, 11:55
К системе BankID Национального банка Украины присоединился "Банк Пивденный"
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Отныне клиенты Банк Пивденный также получили удаленный доступ к финансовым, административным и коммерческим услугам через простую и удобную систему удаленной идентификации BankID НБУ", - говорится в сообщении.
Теперь к этой системе подключені девять банков (Южный, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Идея Банк).
"Еще несколько банков планируют в скором времени присоединиться к BankID НБУ, поэтому ждем расширения количества подключенных банков-участников системы", - добавили в Нацбанке.
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