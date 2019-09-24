 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортHasta la vista, Арнольд: "Ювентус" подарил Шварценеггеру футболку с автографами

Hasta la vista, Арнольд: "Ювентус" подарил Шварценеггеру футболку с автографами


фото: twitter
Итальянский "Ювентус" подарил голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру клубную футболку с автографами игроков

Об этом сообщает "Ювентус" в twitter.

Актер и эксгубернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер получил в подарок от "Ювентуса" футболку с 101-м номером, на которой расписались футболисты туринской команды.

"Hasta la vista, Арнольд", - подписали фото в "Ювентусе".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

24 сентября, 2019 вторник

23 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать