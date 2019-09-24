Hasta la vista, Арнольд: "Ювентус" подарил Шварценеггеру футболку с автографами
24 сентября, 2019, 14:16
Итальянский "Ювентус" подарил голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру клубную футболку с автографами игроков
Об этом сообщает "Ювентус" в twitter.
Актер и эксгубернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер получил в подарок от "Ювентуса" футболку с 101-м номером, на которой расписались футболисты туринской команды.
"Hasta la vista, Арнольд", - подписали фото в "Ювентусе".
Hasta la vista, Arnold @Schwarzenegger ! pic.twitter.com/ECP2NzOR5L- JuventusFC (@juventusfcen) September 23, 2019
- Напомним, 21 сентября в 4-м туре чемпионата Италии "Ювентус" победил "Верону" благодаря голу португальца Криштиану Роналду .
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