Hasta la vista, Арнольд: "Ювентус" подарил Шварценеггеру футболку с автографами

24 сентября, 2019, 14:16

Итальянский "Ювентус" подарил голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру клубную футболку с автографами игроков

Об этом сообщает "Ювентус" в twitter.

Актер и эксгубернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер получил в подарок от "Ювентуса" футболку с 101-м номером, на которой расписались футболисты туринской команды.

"Hasta la vista, Арнольд", - подписали фото в "Ювентусе".