ФСБ схватили украинского таможенника и пытались ему "пришить" контрабанду, - СБУ

24 сентября, 2019, 14:22

В сентябре российские спецслужбы схватили работника Государственной таможенной службы при пересечении российско-украинской границы на пункте пропуска "Шебекино"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что таможенник ехал в страну-агрессора по личным причинам.

В ходе осмотра личного автотранспорта украинского гражданина у него нашли в багаже якобы товары двойного назначения. Украинца поместили в изолятор временного содержания и в течение двух суток пытались склонить, чтобы он признал вроде бы совершенное преступление, предусмотренное ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия).

Однако, из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств противоправной деятельности, украинца освободили из-под стражи. По возвращении в Украину таможенник сообщил СБУ о факте задержания российскими спецслужбами.

В СБУ отмечают, что в зоне повышенного риска и внимания спецслужб РФ продолжают находиться, прежде всего, военнослужащие, представители органов власти и управления, правоохранительных и контролирующих структур, участники АТО (ООС), активисты и члены национально-патриотических объединений и движений.