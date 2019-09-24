ФСБ схватили украинского таможенника и пытались ему "пришить" контрабанду, - СБУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что таможенник ехал в страну-агрессора по личным причинам.
В ходе осмотра личного автотранспорта украинского гражданина у него нашли в багаже якобы товары двойного назначения. Украинца поместили в изолятор временного содержания и в течение двух суток пытались склонить, чтобы он признал вроде бы совершенное преступление, предусмотренное ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия).
Однако, из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств противоправной деятельности, украинца освободили из-под стражи. По возвращении в Украину таможенник сообщил СБУ о факте задержания российскими спецслужбами.
В СБУ отмечают, что в зоне повышенного риска и внимания спецслужб РФ продолжают находиться, прежде всего, военнослужащие, представители органов власти и управления, правоохранительных и контролирующих структур, участники АТО (ООС), активисты и члены национально-патриотических объединений и движений.
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