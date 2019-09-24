 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФСБ схватили украинского таможенника и пытались ему "пришить" контрабанду, - СБУ

ФСБ схватили украинского таможенника и пытались ему "пришить" контрабанду, - СБУ

В сентябре российские спецслужбы схватили работника Государственной таможенной службы при пересечении российско-украинской границы на пункте пропуска "Шебекино"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что таможенник ехал в страну-агрессора по личным причинам.

В ходе осмотра личного автотранспорта украинского гражданина у него нашли в багаже якобы товары двойного назначения. Украинца поместили в изолятор временного содержания и в течение двух суток пытались склонить, чтобы он признал вроде бы совершенное преступление, предусмотренное ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия).

Однако, из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств противоправной деятельности, украинца освободили из-под стражи. По возвращении в Украину таможенник сообщил СБУ о факте задержания российскими спецслужбами.

В СБУ отмечают, что в зоне повышенного риска и внимания спецслужб РФ продолжают находиться, прежде всего, военнослужащие, представители органов власти и управления, правоохранительных и контролирующих структур, участники АТО (ООС), активисты и члены национально-патриотических объединений и движений.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

24 сентября, 2019 вторник

23 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать