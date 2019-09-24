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Espreso.tvЭкономикаFitch повысило рейтинги Ощадбанка и ПриватБанка

Fitch повысило рейтинги Ощадбанка и ПриватБанка

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтингиОщадбанка и ПриватБанка с "В-" до "В", с позитивным прогнозом.

Об этом сообщили в пресс-службах банков.

"Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Ощадбанка с" В- "до" В ". Прогноз - "позитивный", - говорится в сообщении Ощадбанка.

Рейтинг финансовой устойчивости банка ("b-") также поставлен на пересмотр в сторону повышения (Rating Watch Positive - RWP).

RWP "отражает ожидания Fitch, согласно которым усиление макроэкономической стабильности в Украине, хорошие экономические перспективы, а также дальнейшая стабилизация кредитного профиля государства должны иметь положительные последствия для кредитоспособности банка как самостоятельной единицы. Взгляд Fitch на операционную среду в Украине также учитывает показатели, свидетельствующие о восстановлении банковского сектора, улучшение общего уровня платежеспособности и снижения рисков рефинансирования", - цитирует пресс служба выводы агентства.

Кроме позитива, упомянутого выше, агентство отметило улучшение способности государственных органов власти Украины предоставлять поддержку банку. При этом "склонность" государства к оказанию поддержки Ощадбанка является "высокой", в виду его "100% государственнуюой собственности, высокой системной значимости, а также уже известных фактов предоставления такой поддержки при других правительствах".

Краткосрочный рейтинг Ощадбанка в иностранной валюте подтвержден на уровне "В", национальный долгосрочный рейтинг - на уровне "АА (ukr)" со стабильным прогнозом.

Как заявили в Пресс-службе ПриватБанка, агентство Fitch Ratings сообщило о повышении долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) ПриватБанка в иностранной и национальной валюте на уровне "B" с положительным прогнозом ".

Рейтинг поддержки (SRF) ПриватБанка также повышен до уровня соответственно "B", рейтинг жизнеспособности (VR) подтвержден на уровне "b" с пересмотром на повышение. При этом рейтинг SRF отражает мнение Fitch о потенциальной государственной поддержке банка, если она понадобится, с учетом высокой системной важности банка.

По информации Fitch, краткосрочные РДЭ в иностранной валюте ПриватБанка подтверждені на уровне "B", а национальные долгосрочные рейтинги - на уровне "AA (ukr)", что отражает высокую кредитоспособность банка по сравнению с другими банками в пределах Украины.

 

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