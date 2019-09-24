Дрались за каждый мяч из последних сил, - Свитолина о победе над экс-первой ракеткой мира

24 сентября, 2019, 14:20

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победный матч против экс-первой ракетки мира, испанки Гарбинье Мугурусу

Об этом сообщает xsport.ua.

Третья ракетка мира Элина Свитолина рассказала, что победный поединок против експершои ракетки мира испанки Гарбинье Мугурусу в рамках престижного турнира WTA Premier 5, забрал у нее немало сил.

"Проблемы в начале игры? Я ожидала тяжелого матча, поэтому старалась играть за каждое очко, как за последнее. Это очень важно в таких тяжелых встречах. А вообще, очень неплохой матч получился, мы обе бились за каждый мяч из последних сил" - сказала украинка.

Элина Свитолина победила соперницу в двух сетах со счетом - 7: 5 и 6: 2.

В следующем раунде турнира Элина Свитолина встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой. Ранее соперницы встречались трижды - две победы на счету украинки.