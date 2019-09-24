Дрались за каждый мяч из последних сил, - Свитолина о победе над экс-первой ракеткой мира
Об этом сообщает xsport.ua.
Третья ракетка мира Элина Свитолина рассказала, что победный поединок против експершои ракетки мира испанки Гарбинье Мугурусу в рамках престижного турнира WTA Premier 5, забрал у нее немало сил.
"Проблемы в начале игры? Я ожидала тяжелого матча, поэтому старалась играть за каждое очко, как за последнее. Это очень важно в таких тяжелых встречах. А вообще, очень неплохой матч получился, мы обе бились за каждый мяч из последних сил" - сказала украинка.
Элина Свитолина победила соперницу в двух сетах со счетом - 7: 5 и 6: 2.
В следующем раунде турнира Элина Свитолина встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой. Ранее соперницы встречались трижды - две победы на счету украинки.
- 24 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/16 финала турнира WTA в Китае победила бывшая первая ракетка мира испанку Гарбинье Мугурусу.
- Напомним, другая украинка Даяна Ястремская победила американку Кристину Макхейл в 1/16 финала турнира WTA в Китае.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!