 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортДрались за каждый мяч из последних сил, - Свитолина о победе над экс-первой ракеткой мира

Дрались за каждый мяч из последних сил, - Свитолина о победе над экс-первой ракеткой мира


фото: twitter
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победный матч против экс-первой ракетки мира, испанки Гарбинье Мугурусу

Об этом сообщает xsport.ua.

Третья ракетка мира Элина Свитолина рассказала, что победный поединок против експершои ракетки мира испанки Гарбинье Мугурусу в рамках престижного турнира WTA Premier 5, забрал у нее немало сил.

"Проблемы в начале игры? Я ожидала тяжелого матча, поэтому старалась играть за каждое очко, как за последнее. Это очень важно в таких тяжелых встречах. А вообще, очень неплохой матч получился, мы обе бились за каждый мяч из последних сил" - сказала украинка.

Элина Свитолина победила соперницу в двух сетах со счетом - 7: 5 и 6: 2.

В следующем раунде турнира Элина Свитолина встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой. Ранее соперницы встречались трижды - две победы на счету украинки.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

24 сентября, 2019 вторник

23 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать