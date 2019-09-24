Доллар упал до 24,33 грн
24 сентября, 2019, 08:52
Во вторник, 24 сентября, $1 подешевел на 10 копеек, до 24,33 грн
Об этом говорится на сайте НБУ.
Евро сбросило в цене 23 копейки и стоит 26,72 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $1 покупают по 24,23 грн, продают - 24,30 грн.
Евро на черном рынке скупают за 26,59 грн, продают - 26,72 грн.
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