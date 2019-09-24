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Espreso.tvОбществоДоллар упал до 24,33 грн

Доллар упал до 24,33 грн

Во вторник, 24 сентября, $1 подешевел на 10 копеек, до 24,33 грн

Об этом говорится на сайте НБУ.

Евро сбросило в цене 23 копейки и стоит 26,72 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $1 покупают по 24,23 грн, продают - 24,30 грн.

Евро на черном рынке скупают за 26,59 грн, продают - 26,72 грн.

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