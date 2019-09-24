 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДеньги от продажи земель пойдут местным общинам, - Милованов

Деньги от продажи земель пойдут местным общинам, - Милованов

После введения рынка земли сельскохозяйственного назначения государство будет продавать землю, но эти деньги пойдут местным общинам

Об этом заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает Громадское.

По его словам, прогноз правительства по получению более 1 миллиарда долларов от продажи земли в 2020 году реален.

"Но эти деньги пойдут общинам и людям. Эти деньги не идут в национальное правительство и в бюджет", - подчеркнул министр.

Он уточнил, что общины смогут сами решать, что им делать с этой землей - продать или детскую площадку построить.

Чтобы сделать этот процесс прозрачным, продажа земли будет осуществляться на открытых аукционах - либо на Prozorro, либо на специальной площадке.

Милованов уточнил, каким образом государство рассчитывает получить более 1 млрд долларов от продажи земли.

Он напомнил, что в Украине примерно 42 миллиона гектаров земли сельскохозяйственного назначения, и если государство продаст 5% от этого количества, то это будет около 2 миллиардов долларов.

"Но вся государственная земля будет продана, это будет и частная. Мы ожидаем, что 5% земли будет продано за следующий год. Если бы это была государственная земля по низкой цене 1000 долларов, то это 2 миллиарда. Если половина этой земли государственная, а половина частная - это миллиард", - пояснил Милованов.

Министр добавил, что правительство рассчитывает, что земля будет дороже 1000 долларов за гектар, и тогда ее продажа принесет еще больше денег.

Читайте также: Можно ли продавать украинскую землю . Все самое важное о реформе

  • Напомним, президент Владимир Зеленский поручил парламенту до 1 декабря 2019 г. принять законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения.
  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020 г.
  • Запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий, был введен в Украине еще в 2001 году. С тех пор мораторий многократно продолжали.
  • Правительство Гройсмана предлагало создать рынок сельскохозяйственной земли с определенными ограничениями: продавать до 200 гектаров, при этом не позволять покупку земель иностранцам и агрохолдингам.
  • В августе Европейский суд по правам человека признал мораторий на продажу земель нарушением прав человека.
  • В начале ноября в Украине произошел первый случай, когда благодаря решению Европейского суда по правам человека удалось обойти мораторий на продажу земель в Украине.
  • МВФ заявляет, что отсутствие прозрачного рынка земли препятствует поступлению инвестиций в Украину.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 сентября, 2019 вторник

23 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

24 сентября, 2019 вторник

23 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать