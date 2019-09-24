Деньги от продажи земель пойдут местным общинам, - Милованов
Об этом заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает Громадское.
По его словам, прогноз правительства по получению более 1 миллиарда долларов от продажи земли в 2020 году реален.
"Но эти деньги пойдут общинам и людям. Эти деньги не идут в национальное правительство и в бюджет", - подчеркнул министр.
Он уточнил, что общины смогут сами решать, что им делать с этой землей - продать или детскую площадку построить.
Чтобы сделать этот процесс прозрачным, продажа земли будет осуществляться на открытых аукционах - либо на Prozorro, либо на специальной площадке.
Милованов уточнил, каким образом государство рассчитывает получить более 1 млрд долларов от продажи земли.
Он напомнил, что в Украине примерно 42 миллиона гектаров земли сельскохозяйственного назначения, и если государство продаст 5% от этого количества, то это будет около 2 миллиардов долларов.
"Но вся государственная земля будет продана, это будет и частная. Мы ожидаем, что 5% земли будет продано за следующий год. Если бы это была государственная земля по низкой цене 1000 долларов, то это 2 миллиарда. Если половина этой земли государственная, а половина частная - это миллиард", - пояснил Милованов.
Министр добавил, что правительство рассчитывает, что земля будет дороже 1000 долларов за гектар, и тогда ее продажа принесет еще больше денег.
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- Напомним, президент Владимир Зеленский поручил парламенту до 1 декабря 2019 г. принять законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020 г.
- Запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий, был введен в Украине еще в 2001 году. С тех пор мораторий многократно продолжали.
- Правительство Гройсмана предлагало создать рынок сельскохозяйственной земли с определенными ограничениями: продавать до 200 гектаров, при этом не позволять покупку земель иностранцам и агрохолдингам.
- В августе Европейский суд по правам человека признал мораторий на продажу земель нарушением прав человека.
- В начале ноября в Украине произошел первый случай, когда благодаря решению Европейского суда по правам человека удалось обойти мораторий на продажу земель в Украине.
- МВФ заявляет, что отсутствие прозрачного рынка земли препятствует поступлению инвестиций в Украину.
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