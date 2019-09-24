Деньги от продажи земель пойдут местным общинам, - Милованов

24 сентября, 2019, 08:15

После введения рынка земли сельскохозяйственного назначения государство будет продавать землю, но эти деньги пойдут местным общинам

Об этом заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает Громадское.

По его словам, прогноз правительства по получению более 1 миллиарда долларов от продажи земли в 2020 году реален.

"Но эти деньги пойдут общинам и людям. Эти деньги не идут в национальное правительство и в бюджет", - подчеркнул министр.

Он уточнил, что общины смогут сами решать, что им делать с этой землей - продать или детскую площадку построить.

Чтобы сделать этот процесс прозрачным, продажа земли будет осуществляться на открытых аукционах - либо на Prozorro, либо на специальной площадке.

Милованов уточнил, каким образом государство рассчитывает получить более 1 млрд долларов от продажи земли.

Он напомнил, что в Украине примерно 42 миллиона гектаров земли сельскохозяйственного назначения, и если государство продаст 5% от этого количества, то это будет около 2 миллиардов долларов.

"Но вся государственная земля будет продана, это будет и частная. Мы ожидаем, что 5% земли будет продано за следующий год. Если бы это была государственная земля по низкой цене 1000 долларов, то это 2 миллиарда. Если половина этой земли государственная, а половина частная - это миллиард", - пояснил Милованов.

Министр добавил, что правительство рассчитывает, что земля будет дороже 1000 долларов за гектар, и тогда ее продажа принесет еще больше денег.

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