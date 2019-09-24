Данные более 80 млн клиентов: российский хакер признался в крупнейшей кибератаке на американский банк
24 сентября, 2019, 09:02
Гражданин России Андрей Тюрин в суде США признал себя виновным в краже данных более чем 80 миллионов клиентов американской компании JPMorgan Chase и еще 11 компаний
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что это самая большая из известных кибератак на американский банк.
36-летнего Тюрина обвиняют в краже данных у брокерских компаний, финансовых структур и СМИ, публикующих экономическую информацию. Среди них Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co.
Сообщники хакера, по версии обвинения, использовали украденные сведения в мошеннических финансовых схемах.
Прокуратура попросит приговорить россиянина к 15-20 годам лишения свободы и штрафу в размере $19 млн. Суд огласит приговор 13 февраля 2020 г.
Тюрину предъявили обвинение в 2015 году, но он оставался на свободе до 2018 года. Затем его задержали в Грузии и экстрадировали в США.
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