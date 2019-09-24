Boeing выплатит по 144 тысячи долларов родственникам жертв двух катастроф 737 MAX
Семьи погибших получат по 144 500 долларов со специального фонда компании, размер которого составляет 50 млн долларов, сообщает Медуза со ссылкой на Reuters. Обратиться за выплатами можно до конца 2019 года. Выплачивая компенсации, компания не будет требовать от родственников погибших отказа от судебного разбирательства.
Еще 50 млн долларов будут выделены на поддержку повседневных расходов и образование членов семей погибших в авиакатастрофах. Ранее семьи погибших в катастрофах 737 MAX подали всего более ста исков против Boeing.
Кроме того, с компанией судятся несколько сотен пилотов, обвиняя Boeing в сокрытии недостатков модели лайнеров 737 MAX. С марта 2019 г. полеты и поставки самолетов Boeing 737 MAX прекращены по всему миру.
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