 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАвстрия запускает поезд в Грац под украинский поезд в Перемышль

Австрия запускает поезд в Грац под украинский поезд в Перемышль

Федеральные железные дороги Австрии намерены запустить поезд Eurocity 104 сообщением Грац (Австрия) - Перемышль (Польша) с возможностью пересадки на поезд во Львов и Одессу

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Rynek kolejowy.

Отмечено, что первые рейсы по указанному маршруту будут выполнены 15 декабря.

Как отметил пресс-секретарь ÖBB Бернхард Ридер, в Перемышле будет возможна пересадка на поезд во Львов и Одессу.

Поезда формирования ÖBB будут состоять из вагонов 1 и 2 классов. Обслуживание поездов в Польше и Чехии будет осуществляться совместно железнодорожными компаниями этих стран - PKP Intercity и České dráhy. В Богумин в направлении Граца до поезда будут цепляться дополнительные чешские вагоны.

Из Граца поезд будет выезжать в 5:28, на главный железнодорожный вокзал Вены прибывать в 08:10, в Остраву - 11:02, в Краков - в 15:00, в Перемышль - 17:56. В обратном направлении поезд будет отправляться в 10:14, в 16:58 будет в Вене, а в 22:33 - в Граце.

Информация о цене билетов пока отсутствует.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 сентября, 2019 вторник

23 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

24 сентября, 2019 вторник

23 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать