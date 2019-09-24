Австрия запускает поезд в Грац под украинский поезд в Перемышль

24 сентября, 2019, 09:38

Федеральные железные дороги Австрии намерены запустить поезд Eurocity 104 сообщением Грац (Австрия) - Перемышль (Польша) с возможностью пересадки на поезд во Львов и Одессу

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Rynek kolejowy.

Отмечено, что первые рейсы по указанному маршруту будут выполнены 15 декабря.

Как отметил пресс-секретарь ÖBB Бернхард Ридер, в Перемышле будет возможна пересадка на поезд во Львов и Одессу.

Поезда формирования ÖBB будут состоять из вагонов 1 и 2 классов. Обслуживание поездов в Польше и Чехии будет осуществляться совместно железнодорожными компаниями этих стран - PKP Intercity и České dráhy. В Богумин в направлении Граца до поезда будут цепляться дополнительные чешские вагоны.

Из Граца поезд будет выезжать в 5:28, на главный железнодорожный вокзал Вены прибывать в 08:10, в Остраву - 11:02, в Краков - в 15:00, в Перемышль - 17:56. В обратном направлении поезд будет отправляться в 10:14, в 16:58 будет в Вене, а в 22:33 - в Граце.

Информация о цене билетов пока отсутствует.