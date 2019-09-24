Apple будет производить Macbook в США

24 сентября, 2019, 10:32

Новый Macbook Pro будут производить на территории США вместо привычных до сих пор стран с дешевой рабочей силой

Об этом сообщает AppleInsider.

Ноутбук намерены производить в Остине, штат Техас. В Apple напомнили, что предыдущую модель ноутбука Apple производили в Остине с 2013 года.

"Mac Pro - мощный компьютер Apple, и мы гордимся тем, что будем делать его в Остине", - заявил глава корпорации Тим Кук.

В Apple сообщили, что компоненты для ноутбука будут разрабатывать и производить более десяти американских компаний. Доля произведенных на территории страны комплектующих в стоимостном эквиваленте будет в 2,5 раза выше, чем в предыдущей версии Mac Pro.

По данным Bloomberg, ранее Apple обратилась в офис торгового представительства США и предупредила о возможном росте цен на товары корпорации из-за пошлин для продукции из Китая. В компании заявили, что решение Трампа о введении 25%-ной пошлины на китайские товары приведет к сокращению роста американских компаний и повлияет на конкурентоспособность компании. В третьем квартале 2018 г. Apple получила от продаж в Китае 18% от своих общих доходов за этот период ($9,6 млрд).