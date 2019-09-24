Антикоррупционный суд решил, что дело Ефремова не в его компетенции
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на судью-спикера Екатерину Сикору.
"В этом деле досудебное расследование осуществлялось не Национальным антикоррупционным бюро и не было закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - заявила Сикора.
Судья пояснила, что решение ВАКС связано с изменениями в закон, которые недавно сделал парламент.
"Судебная коллегия ВАКС... решила обратиться к решению этого вопроса (направление в другой суд) в Апелляционную палату", - добавила судья.
Эти изменения разграничивают подсудность дел по коррупции и определяют, что ВАКС может рассматривать только дела, которые расследовали НАБУ и САП.
Напомним, Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения обвиняемому в терроризме Александру Ефремову с содержания под стражей на домашний арест. Он вышел из СИЗО.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!