Антикоррупционный суд решил, что дело Ефремова не в его компетенции

24 сентября, 2019, 16:08

Высший антикоррупционный суд принял решение, что производство в отношении бывшего председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова о "законах 16 января" не относится к его подсудности

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на судью-спикера Екатерину Сикору.

"В этом деле досудебное расследование осуществлялось не Национальным антикоррупционным бюро и не было закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - заявила Сикора.

Судья пояснила, что решение ВАКС связано с изменениями в закон, которые недавно сделал парламент.

"Судебная коллегия ВАКС... решила обратиться к решению этого вопроса (направление в другой суд) в Апелляционную палату", - добавила судья.

Эти изменения разграничивают подсудность дел по коррупции и определяют, что ВАКС может рассматривать только дела, которые расследовали НАБУ и САП.

Напомним, Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения обвиняемому в терроризме Александру Ефремову с содержания под стражей на домашний арест. Он вышел из СИЗО.