Знаменитый футболист покинул "Металлист 1925"

23 сентября, 2019, 18:16

Легендарный футболист "Металлиста" Эдмар покинул команду по семейным обстоятельствам

Об этом тренер сообщил в Instagram.

Легендарный полузащитник "Металлиста" Эдмар покинул тренерский штаб клуба "Металлист 1925" сроком на 2 месяца, из-за необходимости переехать в США, в связи с семейными проблемами.

"К моему сожалению, я должен улететь в США по семейным обстоятельствам, но за 2 месяца, проведенные с командой, я многому научился в качестве тренера! Цель? Выйти в высшую лигу, и у нас это должно обязательно выйти!!! Главное верить! Спасибо большое руководству, тренерскому штабу, футболистам, болельщикам! Любимому городу Харьков! Он улетел... но обещал вернуться !!! ", - признался тренер.

Эдмар является легендарной личностью для харьковских болельщиков, в составе "Металлиста" он провел 189 матчей.