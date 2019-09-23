Знаменитый футболист покинул "Металлист 1925"
Об этом тренер сообщил в Instagram.
Легендарный полузащитник "Металлиста" Эдмар покинул тренерский штаб клуба "Металлист 1925" сроком на 2 месяца, из-за необходимости переехать в США, в связи с семейными проблемами.
"К моему сожалению, я должен улететь в США по семейным обстоятельствам, но за 2 месяца, проведенные с командой, я многому научился в качестве тренера! Цель? Выйти в высшую лигу, и у нас это должно обязательно выйти!!! Главное верить! Спасибо большое руководству, тренерскому штабу, футболистам, болельщикам! Любимому городу Харьков! Он улетел... но обещал вернуться !!! ", - признался тренер.
Эдмар является легендарной личностью для харьковских болельщиков, в составе "Металлиста" он провел 189 матчей.
К моему сожалению, я должен улететь в США из за семейной обстановки, и за 2 месяца проведённой с командой, я многому научился в качестве тренера! Цель?, Выйти в высшую лигу, и у нас это должно обязательно получится !!! Главное верить! Спасибо большое руководству, тренерским штаба, футболист, болельщикам! Любимому городу Харьков! Он улетел .... но обещал вернутся !!!
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