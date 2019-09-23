Знаешь о безопасности - получай мультимедийный проектор! В Украине стартует соревнование школ Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine

23 сентября, 2019, 12:51

17 сентября по поддержке Уполномоченного Президента по правам ребенка, Центра общественного здоровья Минздрава Украины, Министерства информационной политики и патрульной полиции в Украине стартовало масштабное соревнование среди школ на тему безопасности на дороге Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine

Зарегистрировав свою команду, школы будут соревноваться в проведении креативных, оригинальных, а главное - самых действенных флешмобов, акций, информационных кампаний, чтобы привлечь максимальное внимание к теме безопасности на дороге и высказываться за безопасность. А все зареестреовани школа обозначат в одном из самых популярных навигаторах в Украине - Waze, сказал Сергей Катющенко, эксперт украинского представительства компании Waze (Google).

Зарегистрировать команду и получить всю информацию о правилах участия можно на сайте: http://trafficchallenge.com.ua/heshteg-marafon/

Организаторы уверены, что этим соревнованием мотивируют молодежь активно высказываться за формирование безопасной среды на дорогах. Ведь хэштег #SpeakUp (дословно с англ. - высказывайся) - это международное лозунг, символизирующий активные действия и высказывания за безопасность на дороге, провозглашенное на этот год ООН для всех стран, которые поддерживают глобальные ценности.

"Чтобы в Украине снижалось количество смертей на дороге - нужно менять культуру, повышать осведомленность людей о причинно-следственные связи того, что происходит на дороге. Главное - поощрять людей самим сделать что-то для своей безопасности", - рассказала Ольга Дробышева, председатель ОО "Traffic Challenge".

"Мир живет и развивается на очень высокой скорости. Пока мы обсуждаем переход пешеходами дороги на красный свет, в Европе уже обсуждают поведение искусственного интеллекта при вождение автомобиля, Поэтому те вопросы, которые до сих пор стоят перед нами, в Европе уже давно решены. И мы должны двигаться в этом направлении быстрее ". - сказал Максим Хоботов, директор по работе с банками и брокерами компании Граве Украина Страхование жизни.

А тем временем в Украине за первые 6 месяцев 2019 произошло 63 000 ДТП. В них 1331 человек погиб, 13 500 - травмированы. За 7 месяцев текущего года с участием детей произошло около 2500 ДТП, в них 93 ребенка погибли, около 2400 получили травмы, рассказал Алексей Зиборов, и.о. начальника отдела по связям с общественностью Департамента патрульной полиции.

Неравнодушие и осведомленность поможет уменьшить эти цифры, уверен Амбассадор проекта Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine, Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба: "Каждый такой случай - это трагедия для семьи и сбитой ребенка, и водителя, который оказывается за решеткой. Безопасность на дороге начинается с каждого из нас: как мы объясняем своим детям, почему нарушать правила опасно, делаем ли мы замечания своим друзьям и незнакомым людям ".

Отчеты о мероприятиях публиковать в соцсетях с хэштегом #SpeakUpUkraine. 11-17 ноября участники будут сдавать итоговый тест из 100 вопросами о безопасности на дороге. Чтобы сдать тест, нужно пройти бесплатные видео-уроки на он-лайн платформе Traffic Challenge FRoSH . В тесте будет много вопросов и о ремни безопасности.

"Мы подчеркиваем: нет разницы или вы водитель или пассажир, вы должны пристегиваться. Ибо ваш ремень безопасности на действительно может спасти важе жизни и жизни разных пассажиров". - сказала Анастасия Вайткевич, руководитель отдела корпоративных коммуникаций и корпоративной социальной ответственности Winner Group Ukraine.

Координировать школы волонтеры, в том числе представители Центра Общественного Минздрава, Школьные офицеров полиции.

"Мы сами формируем реальность вокруг себя, и нам нужно не только говорить со своими детьми, но и самим быть для них примером - не только во время информационных кампаний, а в повседневной жизни", - подчеркнул Владислав Збанацкий, заместитель генерального директора ГУ "ЦОС МЗ Украины ".

Самые яркие команды могут выиграть подарки для своей школы: мультимедийные проекторы, делиниаторы, комплекты светоотражателей, современные аптечки, образовательные материалы, персональные комплекты подарков с фитнес-трекером, светоотражателями, книгами и сувенирами.

"Делиниаторы - это подсказка для водителя, здесь парковаться нельзя. Мы предоставим их школам-победителям, и они установят их в местах перехода, где часто паркуются автомобили и мешают детям", - отметила Ольга Пшеничная, директор компании "Призма".

Регистрация команд продолжается до 27 сентября. Школьники младшего возраста будут проводить свои мероприятия с 30 сентября по 11 октября, среднего и старшего - 14-25 октября, а 28 октября - 8 ноября запланированы образовательные тренинги для учителей и родителей.