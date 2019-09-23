Зеленский утвердил изменения в закон о приватизации госимущества
23 сентября, 2019, 16:54
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1037 "О внесении изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества"
Об этом говорится на сайте Рады.
"Закон подписан и возвращен с подписью главы государства", - говорится в графе статуса документа.
Из закона убрали статью 9 "О приватизации государственного и коммунального имущества". По мнению законодателей, она противоречила статьям 85 и 89 Конституции, согласно которым создание специальных контрольных комиссий не входит в полномочия парламента.
Рада проголосовала закон 11 сентября.
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