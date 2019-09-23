Зеленский утвердил изменения в закон о приватизации госимущества

23 сентября, 2019, 16:54

Об этом говорится на сайте Рады.

"Закон подписан и возвращен с подписью главы государства", - говорится в графе статуса документа.

Из закона убрали статью 9 "О приватизации государственного и коммунального имущества". По мнению законодателей, она противоречила статьям 85 и 89 Конституции, согласно которым создание специальных контрольных комиссий не входит в полномочия парламента.

Рада проголосовала закон 11 сентября.