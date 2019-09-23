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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон об отмене уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство

Зеленский подписал закон об отмене уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, отменяющий уголовную ответственность за совершение фиктивного предпринимательства

Соответствующие изменения появились в информации с законом на сайте Верховной Рады Украины.

В пояснительной записке к закону авторы отмечают, что фиктивное предпринимательство часто используется различными контролирующими и силовыми органами как повод оказать давление на бизнес и брать взятки. Отмена такой ответственности должна улучшить условия ведения бизнеса в Украине.

"Согласно гуманизации уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, отказ от карательного характера контроля за уклонением от уплаты налогов позволит создать благоприятную среду для функционирования бизнеса в Украине", - добавляют авторы законопроекта.

 

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