Зеленский подписал закон об отмене уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство

23 сентября, 2019, 14:30

Соответствующие изменения появились в информации с законом на сайте Верховной Рады Украины.

В пояснительной записке к закону авторы отмечают, что фиктивное предпринимательство часто используется различными контролирующими и силовыми органами как повод оказать давление на бизнес и брать взятки. Отмена такой ответственности должна улучшить условия ведения бизнеса в Украине.

"Согласно гуманизации уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, отказ от карательного характера контроля за уклонением от уплаты налогов позволит создать благоприятную среду для функционирования бизнеса в Украине", - добавляют авторы законопроекта.